Почему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕ

Павел Рудяков

Директор информационно-политического центра "Перспектива"

9 апреля 2019, 09:40

Украине ни в коем случае нельзя выходить из Ассамблеи в знак протеста.

ПАСЕ

Перспектива возвращения российской делегации в Парламентскую ассоциацию совета Европы очень вероятна. Допускаю, что на 95%. В недрах парламентской ассамблеи к этому готовились больше года. Выжидали, как сложится ситуация вне стен. И я так понимаю, что именно сейчас сложились все внешние и внутренние обстоятельства. Поэтому будут доводить до завершения - возвращать делегацию из России для участия в работе.

Быстро такое решение приниматься не будет. Думаю, что сам процесс займет длительно время.

Бюджет Совета Европы формируется в основном за счет взносов государств-членов. Но заявление России, о том, что она не будет платить взносы, - это не основной, а скорее дополнительный фактор.

Дело в том, что со стороны международных организаций, в том числе и ПАСЕ, по отношению к России идет двойственная политика. Под влиянием США сдерживается противостояние и продолжается санкционная политика. А в Европе, напротив, сохраняется предрасположенность к диалогу в самых разнообразных формах - и государственная политика, и политика законодательных структур, и взаимодействие по большому и среднему бизнесу.

И эта линия присутствует в европейских кругах на всех уровнях - политических, деловых, духовных, гуманитарных, интеллектуальных. Было время, когда Америка сильно давила. И Европа вынуждена была полностью ложиться под это давление. А сейчас она поднимают голову. И то, что произойдет с возвратом России в ПАСЕ - это только первая ласточка. Потом пойдут другие проявления настроя европейцев на восстановление диалога России. На продолжение и усиление этого диалога.

У нас есть своя делегация в ПАСЕ. И она все время истерила по поводу возвращения российской делегации. Поэтому, решение станет потрясением в первую очередь для руководства и всего состава делегации.

Думаю, что наши депутаты выбрали не ту линию поведения, хотя решение было не их, а продиктовано более высокого уровня соображениями. И они не сигнализировали в Киев, что нужно готовится ко всем вариантам. Были уверены, что с помощью такой политики смогут отстаивать интересы страны.

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Пока я не слышал предварительные высказывания нашей делегации. Но минувшей осенью на предварительном этапе шла речь, что депутаты будут инициировать наш выход из парламентской ассамблеи в знак протеста, чего ни в коем случае нельзя допустить.

То есть, нельзя продолжить истерику в виде конфронтации с Россией не внутри ПАСЕ, а конфронтации уже с Парламентской Ассамблеей, в которую вернули Россию.

Если бы мы занимались внешней политикой, обусловленной собственными национальными интересами, мы должны были быть к этому готовы. А мы не готовы, потому что мы постоянно устраивали скандалы, спровоцированные позицией Европы в украинско-российских отношениях.

И для нормального человека истерика – это не нормальное состояние. А для политика, который представляет страну в европейских структурах, такое поведение – это самое последнее дело. И делегацию нужно распустить, а взамен - набрать людей, которые готовы к представлять Украину.

Теперь нашей делегации придется вносить изменения в свою деятельность и свыкаться с новой реальностью.

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Совет Европы ПАСЕ российская делегация Павел Рудяков
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