Украина пригрозила кремлевской телепропагандистке Скабеевой последствиями в ПАСЕ

Ольга Скабеева / КП

Руководитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил о том, что скандальной российской телепропагандистке Ольге Скабеевой вынесут официальное предупреждение в связи с январским инцидентом в кулуарах..

"Я точно знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор по поводу ее поведения и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И очевидно, будет сделано предупреждение", — заявил он в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, 24 января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул Скабееву от вице-спикера Рады Ирины Геращенко (россиянка якобы слишком назойливо пыталась получить комментарий). Затем российской телепропагандистке достался толчок вкупе с порцией оскорблений от нардепа Борислава Березы. За это его вызвал на дуэль российский парламентарий Игорь Морозов. Однако поединок так и не состоялся. Затем Евгений Попов, супруг Скабеевой и тоже телепропагандист, из-за этого инцидента "наехал" на украинцев и назвал их "рагулями".