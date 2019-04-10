Далай-лама попал в больницу: назван диагноз

Далай-лама XIV госпитализирован / Reuters

В Индии попал в больницу 83-летний духовный лидер буддистов — Далай-лама XIV (Тэнцзин Гьяцо), у него диагностировали легочную инфекцию.

Далай-лама почувствовал некоторый дискомфорт в Дхармсале (город, в котором расположена резиденция духовного лидера буддистов), рассказал его личный секретарь, пишет NDTV.

По словам секретаря, Далай-лама будет находиться в больнице несколько дней.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт… В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", — рассказал он.

Напомним, Тэнцзин Гьяцо родился 6 июля 1935 года на Тибете, в возрасте двух лет его провозгласили инкарнацией 13-го Далай-ламы (воплощение, проявление души в материальном теле).

В 2014 году Далай-лама XIV дал интервью немецкому изданию Die Welt и говорил, что позиция президента Российской Федерации Владимира Путина "очень эгоцентрична, в этом кроется источник всех проблем".