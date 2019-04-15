В России "возбудились" из-за пения Порошенко в адрес Зеленского

15 апреля 2019, 08:21

Подробно и обильно по поводу пения Петра Порошенко высказался глава Госдумы РФ.

Государственная Дума, Госдума
Государственная Дума РФ / Reuters

Глава нижней палаты российского парламента, Госдумы, Вячеслав Володин заявил о том, что исполненный вчера Петром Порошенко отрывок из народной песни "Ти ж підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены возле стадиона НСК Олимпийский, адресована вовсе не его оппоненту по второму туру выборов президента 2019 Владимиру Зеленскому, а Украине.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство "Интерфакс".

"По Фрейду сегодня (14 апреля - Главред) действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни "Ти ж мене підманула". Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, который не пришел на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу", − заявил Володин.

По его словам, таким экстравагантным способом Порошенко "подсознательно выразил обиду народу и стране, которая отказалась поддерживать его кандидатуру на выборах".

Напомним, накануне Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский - ради дебатов с Владимиром Зеленским, который, однако, так это место и не посетил. Действующий президент, выйдя на сцену к своим сторонникам, вместе с вокалистом группы Kozak System исполнил отрывок из украинской народной песни "Ти ж мене підманула".

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Госдума РФ НСК Олимпийский Вячеслав Володин
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