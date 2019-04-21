Лавров рассказал об украинских кораблях в Керченском проливе

Сергей Лавров не видит препятствий для украинских кораблей в Керченском проливе / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские корабли могут беспрепятственно проходить через Керченский пролив.

"Как мы уже многократно говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море. Единственное условие – нужно соблюдать нормы безопасности плавания по Керченскому проливу", - цитирует его телеканал Звезда.

Заявление Лаврова стало ответом на призыв министров иностранных дел стран G7 не препятствовать судоходству в Керченском проливе. Западные партнеры также требовали освободить украинских моряков, однако об этом глава МИД РФ не упомянул.

Напомним, Лавров заявил о необходимости проведения в ближайшем будущем прямого диалога между украинскими властями и боевиками самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".