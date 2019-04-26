"Захлебнулся от возмущения": в МИД РФ хотят, чтобы Порошенко подчинился Путину

26 апреля 2019, 16:00

Петр Порошенко заявлял, что его оппонентом является Владимир Путин, напомнила Мария Захарова.

Борды
Предвыборный борд Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко захлебнулся от возмущения из-за публикации указа о раздаче двуглавых паспортов на оккупированном Россией Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Она напомнила, что Порошенко заявлял, что его оппонентом на выборах является президент России Владимир Путин.

"Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину", — написала Захарова в Facebook.

В этой связи она призвала Порошенко подчиниться воле того, кому он проиграл.

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"Ну всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли", — добавила Захарова.

Накануне состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное решению РФ о раздаче паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

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Петр Порошенко Владимир Путин Мария Захарова
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