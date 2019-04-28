"Не с того начал": в Совфеде РФ нервно отреагировали на ответ Зеленского Путину

В Совфеде РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского / Reuters

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на слова победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

В своем Twitter Пушков прокомментировал ответ Зеленского на заявление Владимира Путина о раздаче паспортов РФ украинцам.

"Зеленский не с того начал. Идеологическое президентство, построенное на демагогии о "свободах" и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1.2 млн украинцев уже удрал в Польшу из "свободной" Украины, 3 млн работает в России, а на Донбассе очередь за нашими паспортами", - написал Пушков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.