"У нас общее видение": сенатор США рассказал о планах на работу с Зеленским

4 мая 2019, 17:52

Американский чиновник заявил о желании тесно сотрудничать с новым украинским лидером.

Сенатор намерен сотрудничать с Зеленским / Фото: Twitter/Rob Portman

Сенатор-республиканец из США Роб Портман поделился подробностями беседы с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поздравил нового главу государства с победой и озвучил свое намерение о дальнейшем сотрудничестве.

"Поговорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским утром и поздравил его с выборами. Мы имеем общее видение мирного, процветающего Украины, свободной от коррупции и злонамеренного влияния России. Я с нетерпением жду тесное сотрудничество с ним в течение следующих лет", - написал он в Twitter.

Собеседники поговорили об установлении мира в Украине и уменьшения российского влияния. Также была затронута тема преодоления коррупции.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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США Владимир Зеленский сенатор сотрудничество Роб Портман Украина
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