Порошенко обсудил с Трюдо коварные планы Путина по российским паспортам на Донбассе

Петр Порошенко и Джастин Трюдо / сайт президента Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию с выдачей российских паспортов жителям временно оккупированных районов Донбасса.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице президента в социальной сети Facebook.

"С премьер-министром Канады Джастин Трюдо по телефону подробно обсудил развитие ситуации в Донбассе и подчеркнул важность освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах", - говорится в тексте.

Читайте такжеУкраина получит списки граждан, которым выдадут российские паспорта - ГрымчакПорошенко также рассказал, что надеется - Канада займет принципиальную позицию в вопросе усиления давления санкциями на Кремль в ответ на т.н. паспортные указы Кремля.

Кроме того, главы Украины и Канады обсудили подготовку к проведению III конференции по вопросам реформ в Украине, которая будет проходить с 2 по 4 июля в Торонто.

Напомним, 24 апрелям российский президент Владимир Путин поставил свою подпись под указом об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями временно оккупированных боевиками районов Донбасса. Вскорости, однако, стало известно, что на территориях, контролируемых террористами "ДНР", всех, кто желает стать гражданами РФ, в обязательном порядке заставляют получать "военные билеты". Позднее сообщалось, что в оккупированном Луганске открыли пункт приема документов для получения паспортов РФ.

