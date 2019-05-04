Жителям "ДНР" вместе с паспортами России достаются "военные билеты" — СМИ

Жители "ДНР" вместе с российскими паспортами получают "военные билеты", выяснили журналисты / relax.com.ua

Жители захваченной части Донецкой области (самопровозглашенная "ДНР"), которые захотели стать гражданами Российской Федерации, получают "военные билеты".

Жителям подконтрольной боевикам территории выдают паспорта РФ с "печатью" о воинской обязанности, сообщает 24 канал со ссылкой на источники.

Издание отметило, что российский паспорт нельзя получить без наличия "паспорта ДНР", а в псевдореспублике "граждан" обязали стать на "воинский учет" (после постановки на "воинский учет" вручали повестки).

"…по "закону" псевдореспублики о воинской обязанности, граждане "ДНР" должны проходить службу в воинских формированиях, быть в запасе или иных войсках, а также проходить военную подготовку для защиты… "республики"… наличие… двойного гражданства не освобождает его от выполнения воинского долга", — говорится в материале.

Читайте такжеВ Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов РоссииНапомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 глава РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.