СМИ рассказали, как в Кремле "порешают" с временным проживанием украинцев в России

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Российские правительство планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект, которым предусматривается упрощение порядка выдачи разрешения на временное проживание и вида на жительство для граждан Украины.

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ. По данным журналистов, такой документ даст возможность получать разрешение на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета миграционных квот, утверждаемых правительством РФ. Такая норма, в частности, будет распространяться в первую очередь на украинцев.

Кроме того, того законопроект предлагает сократить с полугода до четырех месяцев сроки рассмотрения Федеральной миграционной службой заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Напомним, ранее экс-нардеп Госдумы Илья Пономарев рассказал, как Владимир Путин загнал себя в угол указом о раздаче паспортов на Донбассе. Позднее кремлевский спикер Дмитрий Песков раскрыл подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса.