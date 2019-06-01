Мощные взрывы в РФ: что известно о пострадавших и разрушениях в Дзержинске

В субботу, 1 июня, в Нижегородской области России произошел мощные взрывы на крупном оборонном предприятии.

Что произошло в Дзержинске

Взрывы произошел на заводе Кристалл в Дзержинске.

В соцсетях сообщают, что взрыв в Дзержинске произошёл на складе готовой продукции – там хранились несколько авиабомб.

Сразу после взрыва на территории предприятия начался пожар. На месте работает более 400 спасателей и более 50 единиц техники.

Кристалл является ведущей организацией в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности.

Дзержинск сегодня. Завод по производству взрывчатки.

Россия горит, взрывается и тонет. Каким-то чудом мы ещё не повторили Чернобыль. pic.twitter.com/9pXaTnFdmZ — Леонид Ильич (@Bartolomju) June 1, 2019

Число пострадавших от взрывов в Дзержинске

Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".

Среди пострадавших не только сотрудники предприятия. За медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.

Что известно о разрушениях в результате взрывов

В результате происшествия было разрушено административное здание, рассказали в МЧС России.

Взрывная волна и пожар повредили 59 заводских зданий, а 5 – уничтожили полностью. Сколько домов местных жителей пострадало в округе – пока даже невозможно сосчитать. Общая площадь разрушения на Кристале – порядка 800 квадратных метров.

В администрации Нижегородской области сообщили, что в результате взрывов в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.

Что говорят очевидцы о мощных взрывах в Дзержинске

"Прогремел очень сильный взрыв, заложило уши, сработали сигнализации. Через минуту — второй. У некоторых людей вынесло окна. Сначала был растущий столб дыма, потом пожар, до сих пор идёт белый дым. Взрыв произошёл в 11:52, хотя в некоторых источниках другое время. В рупор недавно объявили, что угрозы горожанам нет, призвали соблюдать спокойствие", — рассказала очевидец о взрывах на заводе Кристалл.

На странице администрации Дзержинска в соцсети говорится, что в 15:10 по Москве был замерен уровень радиации в городе. В сообщении приводятся слова начальника комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску Светланы Матвеевой о том, что значение - 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону.