Мощные взрывы в РФ: что известно о пострадавших и разрушениях в Дзержинске

Десятки людей пострадали в результате взрывов в Дзержинске.
В субботу, 1 июня, в Нижегородской области России произошел мощные взрывы на крупном оборонном предприятии.
Что произошло в Дзержинске
Взрывы произошел на заводе Кристалл в Дзержинске.
В соцсетях сообщают, что взрыв в Дзержинске произошёл на складе готовой продукции – там хранились несколько авиабомб.
Сразу после взрыва на территории предприятия начался пожар. На месте работает более 400 спасателей и более 50 единиц техники.
Кристалл является ведущей организацией в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности.
Дзержинск сегодня. Завод по производству взрывчатки.— Леонид Ильич (@Bartolomju) June 1, 2019
Россия горит, взрывается и тонет. Каким-то чудом мы ещё не повторили Чернобыль. pic.twitter.com/9pXaTnFdmZ
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Количество пострадавших после взрывов на оборонном предприятии в субботу в Дзержинске возросло до 42 человек, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
В Минздраве добавили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет".
Среди пострадавших не только сотрудники предприятия. За медицинской помощью обращались жители, которые получили порезы от выбитых ударной волной стекол.
Что известно о разрушениях в результате взрывов
В результате происшествия было разрушено административное здание, рассказали в МЧС России.
Второй взрыв pic.twitter.com/qJSW5VIjLn— Леонид Ильич (@Bartolomju) June 1, 2019
Взрывная волна и пожар повредили 59 заводских зданий, а 5 – уничтожили полностью. Сколько домов местных жителей пострадало в округе – пока даже невозможно сосчитать. Общая площадь разрушения на Кристале – порядка 800 квадратных метров.
В администрации Нижегородской области сообщили, что в результате взрывов в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.
Что говорят очевидцы о мощных взрывах в Дзержинске
"Прогремел очень сильный взрыв, заложило уши, сработали сигнализации. Через минуту — второй. У некоторых людей вынесло окна. Сначала был растущий столб дыма, потом пожар, до сих пор идёт белый дым. Взрыв произошёл в 11:52, хотя в некоторых источниках другое время. В рупор недавно объявили, что угрозы горожанам нет, призвали соблюдать спокойствие", — рассказала очевидец о взрывах на заводе Кристалл.
На странице администрации Дзержинска в соцсети говорится, что в 15:10 по Москве был замерен уровень радиации в городе. В сообщении приводятся слова начальника комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску Светланы Матвеевой о том, что значение - 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону.