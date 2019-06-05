"Махровый шовинизм к русским": Лавров попытался найти в Украине оголтелую русофобию

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил официальный Киев в поддержке идеологии нацизма и потакании русофобии (якобы всячески поощряемой Западом).

Свое мнение он изложил в статье "О Дне Победы", опубликованной в издании "Международная жизнь".

"Мало кому было дело до того, что в Украине, стремящейся к "европейским ценностям", ушедший режим Порошенко объявил государственным праздником день основания Украинской повстанческой армии – преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев", – написал Лавров.

Читайте также"Штампуют на потоке": у Лаврова ответили на угрозы новых санкций из-за захвата украинских моряковБолее того, Лавров распек США, страны НАТО и Евросоюза по поводу того, что они якобы многое прощают Украине и прочим странам, "делающим карьеру на ярко выраженной русофобии".

"Ради их использования для сохранения западных альянсов на антироссийских позициях, для отказа от равноправного прагматичного диалога с Москвой этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств", – подытожил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, как Сергей Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске. До этого глава МИД РФ настаивал на прямом диалоге официального Киева с боевиками группировок "ЛДНР".