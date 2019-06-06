"Он умный и решительно настроен": Портман рассказал в Сенате США о Зеленском

Зеленский и Портман в ходе беседы обсудили тесное украино-американское сотрудничество / Фото: пресс-служба президента Украины

Сенатор США Роб Портман выступил в Сенате с подробным отчетом перед американскими законодателями о своем путешествии в Украину и встрече с новым президентом Владимиром Зеленским.

"Он умный, хороший собеседник и решительно настроен"- цитирует доклад Портмана Голос Америки.

Зеленский рассказал американскому пантеру о российской агрессии, захвате украинских моряков, реформах и поддержке диаспоры.

"Мы хорошо пообщались о российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - подчеркнул сенатор. - Президент Зеленский посетил контактную линию, где идут бои. Я был там в прошлом году. Там идет настоящая война, 13000 человек были убиты на восточной границе Украины, на контактной линии. Он открыто говорил о храбрости воинов, а также об их потребности в плане вооруженных систем и базовых условий ".

Читайте такжеДата встречи президентов Украины и США: у Зеленского внесли ясностьПортман напомнил Зеленскому, что он "теперь является лицом реформ в Украине и для тех из нас, кто в других странах наблюдает за событиями". Украинский президент согласился с утверждением американского коллеги.

"Я вернулся из путешествия в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути", - подчеркнул американский законодатель.

Напомним, руководитель МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина не соблюдает договоренностей, которые были достигнуты в нормандском формате, поэтому Россия не согласна на мирные договоренности.