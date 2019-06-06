Лавров рассказал, при каких условиях Россия пойдет на переговоры с Украиной

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж 24 Канала

Руководитель МИД РФ Лавров утверждает, что Украина не соблюдает договоренностей, которые были достигнуты в нормандском формате.

Об этом русский "главдипломат" заявил в интервью российскому порталу РБК. По словам Лаврова, президент Владимир Зеленский подтвердил переговоры в "нормандском формате". Однако, по мнению главы МИД РФ, он не понимает, о каких переговорах идет речь, поскольку Кремль не считает вопрос Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" переговорами с российской стороной.

"Вроде как это уже было указано, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продление работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то этого не получится", − заявил министр.

Напомним, ранее Лавров попытался найти в Украине оголтелую русофобию. До этого в МИД РФ ответили на угрозы новых санкций из-за захвата украинских моряков.