"Штампуют на потоке": у Лаврова ответили на угрозы новых санкций из-за захвата украинских моряков

Мария Захарова

Планы Украины потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, который обязал РФ освободить захваченных украинских моряков, прокомментировали в МИД России.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке", — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил введением новых санкций в отношении России, в случае невыполнения решения суда по звхваченным украинским морякам.

Накануне в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков.