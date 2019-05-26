"Штампуют на потоке": у Лаврова ответили на угрозы новых санкций из-за захвата украинских моряков

26 мая 2019, 13:00

В МИД РФ оценили перспективы введения новых антироссийских санкций.

Мария Захарова
Мария Захарова

Планы Украины потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву, который обязал РФ освободить захваченных украинских моряков, прокомментировали в МИД России.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке", — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил введением новых санкций в отношении России, в случае невыполнения решения суда по звхваченным украинским морякам.

Накануне в МИД рассказали о рассмотрении иска Украины к РФ о захвате моряков.

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Россия санкции суд захват моряков Мария Захарова Украина
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