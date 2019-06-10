Столкновение теплохода и херсонского катера в Венгрии: число жертв возросло до 20-ти

В Венгрии количество жертв столкновения теплохода и катера возросло до 20-ти / GETTY IMAGES

В Венгрии количество жертв столкновения теплохода и херсонского прогулочного катера на Дунае возросло до 20 человек.

Тело еще одной жертвы — южнокорейской туристки — нашли в 29 км ниже по течению от места аварии, пишет Associated Press со ссылкой венгерскую полицию.

По данным агентства, новую жертву столкновения судов обнаружили возле городе Сазхаломбатта.

Напомним, 29 мая в столице Венгрии Будапеште теплоход Viking Sigyn влетел в прогулочный катер Hableány. Катер затонул за считанные секунды, на его борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — венгры.

После аварии на Дунае были найдены тела 19 жертв. В полиции сообщали, что продолжаются поиски семерых южнокорейцев и капитана катера.