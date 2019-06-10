Столкновение теплохода и херсонского катера в Венгрии: число жертв возросло до 20-ти

В десятках километров от места столкновения судов на Дунае нашли тело туристки.
В Венгрии количество жертв столкновения теплохода и херсонского прогулочного катера на Дунае возросло до 20 человек.
Тело еще одной жертвы — южнокорейской туристки — нашли в 29 км ниже по течению от места аварии, пишет Associated Press со ссылкой венгерскую полицию.
По данным агентства, новую жертву столкновения судов обнаружили возле городе Сазхаломбатта.
Напомним, 29 мая в столице Венгрии Будапеште теплоход Viking Sigyn влетел в прогулочный катер Hableány. Катер затонул за считанные секунды, на его борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — венгры.
После аварии на Дунае были найдены тела 19 жертв. В полиции сообщали, что продолжаются поиски семерых южнокорейцев и капитана катера.