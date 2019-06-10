В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб, опубликованы фото и видео

В Нью-Йорке вертолет упал на крышу небоскреба / Reuters

В американском Нью-Йорке в центре Манхэттена вертолет совершил "жесткую посадку" на крышу небоскреба, на борту находился только пилот, и он погиб.

Авария произошла на Седьмой авеню, вертолет упал на крышу 51-этажного офисного здания и загорелся, пишет The New York Times со ссылкой на данные правоохранителей и чиновников.

После крушения вертолета людей эвакуировали из здания, пожарные тушили возгорание.

По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в инциденте не было никаких признаков терроризма. "…вертолет, похоже, совершил аварийную посадку", — сообщил он.

В Сети уже появились фотографии и видео, на которых запечатлены последствия крушения вертолета на Манхэттене.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 июня 2019 г.

Напомним, в начале июня 2018 года в штате Нью-Йорк у побережья Лонг-Айленда разбился небольшой двухмоторный самолет — Piper PA-31, в результате крушения борта погибли два человека.