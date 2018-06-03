В Нью-Йорке самолет рухнул в океан, есть погибшие

Небольшой самолет Piper PA31 разбился у побережья Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, двое людей погибли.

После взлета с аэродрома Ист-Хемптон самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами, пишет NBC. Он упал в воды Атлантического океана примерно в 1,6 км от береговой линии Лонг-Айленда.

По данным береговой охраны США, всего на борту воздушного судна находились четыре человека.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

А вот министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что не существует убедительных доказательств того, что за сбитие рейса MH17 можно обвинить Россию.

При этом власти Нидерландов не исключили мер против Украины из-за сбитого "Боинга". По словам главы МИД страны, Киев могут привлечь к ответственности.