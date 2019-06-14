Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа

14 июня 2019, 07:25

Очень важно, чтобы РФ приняла серьезное участие в процессе установления мира на востоке Украины, отметил советник президента США.

Конфликт на Донбассе — Избрание Владимира Зеленского президентом приближает мир на Донбассе, считает Джон Болтон
Избрание Владимира Зеленского президентом приближает мир на Донбассе, считает Джон Болтон / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по украинскому государству.

Собеседники согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, говорится в сообщении Болтона в Twitter.

По словам советника американского лидера, достижение мира на востоке Украины является ключевым шагом для улучшения отношений между США и Россией и крайне важно, чтобы РФ приняла серьезное участие в этом процессе.

"…Волкер и я встретились сегодня (в четверг, 13 июня, — Ред.), чтобы обсудить переговоры по Украине и согласились с тем, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе…", — отметил Болтон.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер сказала, что документ содержит два основных вопроса — прекращение огня и возвращение пленных. До этого Мендель говорила, что власти разрабатывают стратегию возвращения захваченного Россией Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия отношения США мир Владимир Зеленский Дональд Трамп Джон Болтон Курт Волкер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:20
Названа ключевая инициатива партии Вакарчука
07:55
Выборы 2019: в партии Слуга народа назвали главного конкурента
07:25
Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа
07:25
Наливка, вино, ликер и настойка из вишни: рецепты вкусного алкоголя Фото Видео
07:02
Вселенская Троицкая суббота 2019: что можно и что нельзя делать в этот день
06:57
Почему Зеленский не хочет и не будет увольнять Авакова мнение
06:32
Названы Знаки Зодиака, которые никогда не станут богатыми
06:01
"Лесюня юбочку потеряла!": Никитюк засветила попку в смелом наряде
05:43
С Днем медика – душевные и матерные поздравления и открытки Фото
05:22
Свержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда Трампа
04:49
Журналист рассказал, почему Тимошенко хочет "примазаться" к Зеленскому
04:05
Медик рассказала, как легко и правильно "раскрутить" партнера на секс
03:55
Привітання з Днем медичного працівника – листівки та тексти Фото
03:01
На всю страну: победительница Холостяка показала тату в интимном месте
02:09
Ученые назвали улучшающий память овощ
01:46
"Почти лекарство": ученые рассказали о пользе пива
01:14
Анна Седокова покорила сеть смелым декольте
00:38
Как правильно варить гречку в кастрюле, в мультиварке и в микроволновке: рецепты Фото
00:15
"Выметайтесь к Путину!": соратница Порошенко и Мураев поскандалили в прямом эфире
13 июня, четверг
23:57
Ляшко обвинил Вакарчука в трусости во время оккупации РФ Крыма Видео
23:34
Порошенко высказал надежду на объединение с Зеленским для вступления в НАТО и ЕС
23:09
Преемница Меркель выругала Путина за вмешательство в чужие дела – Bild
22:45
В России создателям сериала Чернобыль пригрозили тюрьмой
22:17
Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца
21:52
"Труп просто накрыли простыней": эксперт возмутился отношением к умершей в поликлинике женщине
21:28
Пятилетие освобождения Мариуполя: в Сеть выложили пробирающее до дрожи видео схваток с боевиками Видео
21:18
Вакарчук озвучил имена трех спонсоров партии Голос
21:06
Убита жена известного российского хоккеиста
20:55
"Есть форточка возможностей": В МИД РФ занеслись в мечтах по поводу замирения с Украиной
20:38
Суд разрешил только Roshen перевязывать торты красной лентой
20:35
Джаз для взрослых: Алексей Коган удивит грандиозным концертом в Киеве Видео
20:10
Легендарный КВНщик Сивохо пойдет по мажоритарке от Слуги Народа
20:02
Украинский режиссер обвинил авторов сериала Чернобыль в плагиате Видео
19:35
Конструкторы громыхнули ракетами Ольха на испытаниях: опубликовано яркое видео Видео
19:17
Европейская солидарность Порошенко показала первых 50 кандидатов списка Видео
19:05
"Незачем биться, лучше мириться": В Москве предложили Киеву мировое соглашение по судам с "Газпромом"
18:39
Украинского композитора Владимира Ивасюка убили – судебная экспертиза
18:31
Эксперт объяснил, почему партия Порошенко может не попасть в Раду
17:57
Партия Саакашвили идет на выборы в Раду: назван список кандидатов
17:34
В МИД Украины признали обоих премьеров Молдовы
17:19
"Есть угроза пророссийского реванша": Вятрович обьяснил, почему идет в Раду с командой Порошенко Видео
16:19
Лесбиянки зарезали ребенка, который не превратился в девочку после отрезания пениса
16:19
Главные новости 13 июня: сроки встречи Зеленский — Трамп и список Слуги народа на выборы в Раду 2019
16:17
"Стена Яценюка": пограничники прокомментировали передачу в суд дело о хищении средств
16:04
Амбициозно, но реально: Климкин назвал сроки вступления Украины в ЕС
15:39
В России отказались признавать переименование Киева в США
15:27
Укрзализныця предупредила о возможных сбоях при покупке билетов через онлайн-систему
15:13
Джошуа выгнал своего тренера
15:01
"Это элемент войны": В Генштабе объяснили скандальное предложение о запрете ответной стрельбы на Донбассе
15:00
Аферист выдал другого кота за пропавшего любимца Бари Алибасова и забрал 800 тысяч рублей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять