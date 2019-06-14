Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа

Избрание Владимира Зеленского президентом приближает мир на Донбассе, считает Джон Болтон / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон встретился со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по украинскому государству.

Собеседники согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, говорится в сообщении Болтона в Twitter.

По словам советника американского лидера, достижение мира на востоке Украины является ключевым шагом для улучшения отношений между США и Россией и крайне важно, чтобы РФ приняла серьезное участие в этом процессе.

"…Волкер и я встретились сегодня (в четверг, 13 июня, — Ред.), чтобы обсудить переговоры по Украине и согласились с тем, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе…", — отметил Болтон.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель анонсировала новую "дорожную карту" по Донбассу. Спикер сказала, что документ содержит два основных вопроса — прекращение огня и возвращение пленных. До этого Мендель говорила, что власти разрабатывают стратегию возвращения захваченного Россией Крыма.