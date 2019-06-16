Аргентина и Уругвай в потемках: почему 47 миллионов человек сидят без света

Аргентина и Уругвай остались без света / tomsk.ru

16 июня, в воскресенье, в двух южноамериканских странах - Аргентине и Уругвае – произошло масштабное ЧП, объяснить которое пока никто не может.

Утром повсеместно пропало электричество. Эта проблема, к слову, затронула и некоторые районы Бразилии и Парагвая.

Теперь в этих странах вышли из строя все светофоры, железнодорожное сообщение не работает.

"Масштабный сбой в системе электросвязи оставил Аргентину и Уругвай без электричества. Мы будем обновлять информацию по мере поступления", - пишут местные СМИ.

Как сообщает bbc.com, министр энергетики Агрентины Густаво Лопетеги отчитался, что пока не удалось выявить причину такого масштабного ЧП. Он пообещал, что свет будет восстановлен, но только на это потребуется немного времени.

Читайте такжеВ Украине бушевала непогода: почти 130 населенных пунктов остались без электричестваВ то же время, некоторые СМИ пишут, что этот в Аргентине электричество пропало аккурат тогда, когда в некоторых регионах страны граждане вели подготовку к участию в местных выборах.

Добавим, что по статистике, население Аргентины составляет 45 млн человек, а в Уругвае официально проживает 2 миллиона 830 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, в Крыму без электричества остались десятки тысяч человек.