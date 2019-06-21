Грузинский "Майдан": у Путина заговорили о русофобии и "серьезно обеспокоились"

21 июня 2019, 15:25

Вопрос относительно русофобии крайне серьезный, отметил спикер президента РФ.

Грузия протесты — Власти России считают грузинский
Власти России считают грузинский "Майдан" русофобской провокацией, сообщил Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают протесты в Грузии ("Майдан") русофобской провокацией.

"Проявление русофобии" вызвало у властей России серьезную обеспокоенность, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

По его словам, вопрос относительно русофобии крайне серьезный, поскольку Грузию регулярно посещает достаточно большое количество туристов из РФ.

"Все то, что вчера (20 июня — Ред.) происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", — заявил Песков.

Напомним, 20 июня в столице Грузии Тбилиси в зале пленарных заседаний парламента проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия в рамках ее 26-й сессии, президент МАП — глава комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе.

Представители грузинской оппозиции — партий Европейская Грузия и Единое национальное движение — жестко отреагировали на то, что депутат страны, оккупировавшей часть грузинской территории, сел в кресло спикера парламента — сорвали заседание и заблокировали спикерат.

Гаврилов и российские делегаты покинули парламент в сопровождении сотрудников службы безопасности. В Грузии начались акции протеста — люди протестовали в Батуми на площади Европы и в Тбилиси — возле здания парламента. В центре грузинской столицы демонстранты возле гостиницы облили депутата Госдумы водой.

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Майдан провокация Грузия протесты Владимир Путин русофобия Дмитрий Песков
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