Грузия внезапно сменила посла в Украине

Тбилиси пока не определился с кандидатурой нового претендента на должность.
Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Как сообщает Грузия Online, президент подписал распоряжение 1 июля, и документ был направлен дипломату в Украину.
Причина смены посла не называется. Однако известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.
Кандидатура нового посла Грузии в Украине не называется. Известно лишь, что рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.
Следует добавить, что Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.
Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.