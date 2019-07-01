Грузия внезапно сменила посла в Украине

1 июля 2019, 20:27

Тбилиси пока не определился с кандидатурой нового претендента на должность.

Грузия
Грузия меняет посла в Украине / ZN.UA

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Как сообщает Грузия Online, президент подписал распоряжение 1 июля, и документ был направлен дипломату в Украину.

Причина смены посла не называется. Однако известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Кандидатура нового посла Грузии в Украине не называется. Известно лишь, что рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Следует добавить, что Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.

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