"Ядерная держава будет доминировать": Пригожин отчитал грузинских артистов за отказ выступать в России

Иосиф Пригожин недоволен демаршем грузинских артистов / УНИАН

Одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин негативно отозвался о заявлении грузинской джаз-дивы Нино Катамадзе после ее публичных заявлений о прекращении концертной деятельности в России в связи с антироссийскими протестами в Грузии.

"Они что, все с ума посходили? Это какая-то глупость. Ее же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", - сказал он в комментарии на радиостанции Говорит Москва.

По словам Пригожина, грузинским артистам бессмысленно показывать характер, поскольку большое государство всегда будет доминировать над маленьким, но при этом нужно пытаться дружно жить с соседями.

"Любое большое государство, ядерная держава, всегда будет доминировать над маленьким государством. С соседями надо жить по-человечески", — отметил он.

Как ранее сообщалось, грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили принесла извинения своим соотечественникам за концерты в России.

Ранее другая грузинская исполнительница, Нино Катамадзе, объявила о том, что не будет выступать в России из-за акций протеста в Грузии, которые она поддерживает. Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии с антироссийской акцией.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране рос