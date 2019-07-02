В Швейцарии заморозили 60 млн по делу о хищениях в Нафтогазе

2 июля 2019, 11:59

В деле уже фигурируют двое подозреваемых из Украины.

Нафтогаз
Нафтогаз / УНИАН

На счетах в швейцарских банках заблокировано 60 миллионов франков в рамках расследования прокуратуры Швейцарии дела об отмывании средств, похищенных в Нафтогазе Украины.

Как пишет Немецкая волна, Федеральная прокуратура в Берне ведет дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз".

В сообщении подчеркивается, что в деле уже фигурируют двое подозреваемых, которые являются гражданами Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Федеральная прокуратура предоставила данные по делу, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах офшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

Следствие считает, что на швейцарский счет этой компании были выведены 25 млн долларов в период, когда Бакулин был главой Нафтогаза (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании.

Напомним, Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило в розыск Евгения Бакулина.

Нардеп подозревается в причастности к созданию организованной преступной группировки и к хищению государственных средств в особо крупных размерах.

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Нафтогаз Швейцария Евгений Бакулин
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