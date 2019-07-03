"Возврат в ПАСЕ — не победа": политолог рассказала о лицемерии Запада по отношению к России

Возврат России в ПАСЕ — не победа страны, считает политолог / Reuters

Возвращение Российской Федерации на глобальную сцену, в частности, возврат в Парламентскую ассамблею Совета Европы, не является победой страны, а свидетельствует о том, что Запад ищет новую формулу отношения к России, как к враждебному субъекту.

Рукопожатия западных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным означают не вдруг возникшее доверие, а вынужденное лицемерие, написала российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, страны Запада опасаются усиления агрессивности российского государства в случае его изоляции.

"…Но готовность Запада к разговору не означает возврата России в мировой клуб. Запад ищет новую формулу отношения к России, как враждебному субъекту, которого стоит опасаться, которого нужно сдерживать…, но которого не следует провоцировать", — отметила эксперт.Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Позже — утром 28 июня — Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Встреча президентов США и России продлилась более часа. В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу.