Принц Гарри и Меган Маркл окрестили сына Арчи: детали трогательной церемонии

Принц Гарри и Меган Маркл окрестили сына Арчи / instagram.com/sussexroyal

В Британии принц Гарри и Меган Маркл 6 июня крестили своего первого и единственного сына Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора.

Официальные фото герцоги Сассекские обнародовали в Instagram, спровоцировав в комментариях всплеск восторга почитателей.

На церемонии крещения не присутствовала королева Елизавета II, однако были принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон. В церкви присутствовали 25 самых приближенных к королевской семье особ. Крестили знаменитого наследника Британии в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке.

/ Фото: Instagram/sussexroyal

/ Фото: Instagram/sussexroyal

Маркл выбрала для крестин своего первенца белое платье и шляпку в тон. Малыш Арчи был одет в традиционное платье, в котором крестили детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кто стал крестными Арчи – не сообщается. Однако ранее СМИ распространяли информацию, что Меган хочет взять крестной для сына известную теннисистку Серену Вильямс и свою подругу, стилиста Джессику Марлуни.

Напомним, ранее Меган и принц Гарри с разрешения королевы Елизаветы ІІ опубликовали в соцсетях официальное фото лица своего сына Арчи.