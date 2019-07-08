"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире

Георгий Габуния стал звездой Сети / скриншот

Чудачество ведущего грузинского телеканала Рустави 2, который в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину, взорвало соцсети.

Отметим, высказывая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, телеведущий Георгий Габуния вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Отреагировал на выходку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он подчеркнул, что правду нужно доносить в цивилизованной форме. "Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу", - написал политик в Facebook.

Читайте также"Омерзительная провокация": премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес ПутинаРядовые граждане в соцсетях тоже не сдерживают эмоций в отношении выкрутасов телеведущего.

"Автокатастрофою закінчить", - спрогнозировал дальнейшую судьбу телеведущего Владимир Дутчак.

"А в нас мости, млять, планують, уроди", - сказал Serhii Delidon, подразумевая анонсированный одиозным телеведущим Дмитрием Кисилевым телемост между Россия24 и Newsone.

"Мда.... не ожидал такого срамья от грузин. Это уже даже не слабость, а паническая истерия...", - пишет Vahe Darbinyan.

"Если человек ИДИОТ - то это насовсем. Чего он хотел этим добиться, знает только он - но скорее всего просто ХАЙПА и ПОВЫШЕННОГО внимания к своей, не особо умной, персоне. Как писали выше - вообще НИКАК не надо реагировать. На каждый роток - не накинешь платок", - убежден Никита Харламов.

"Очень важно читал с монитора! герой че уж там", - добавила Анжелика Бурыгина.

"Что то мне подсказывает, что за эти слова прилетит такая ответка... Дно пробито. Журналист себе такого не позволит, а это не журналист, так, очередной выкидыш цветной революции", - высказался Андрей Чертолясов.

Напомним, ранее президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.