"Мразь и подонок": Кадыров пригрозил грузинскому журналисту за маты в адрес Путина

Рамзан Кадыров угрожает грузинскому журналисту / ohrana.ru

С грузинским журналистом Георгием Габунией могут сделать то, "чего он заслужил", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Таким образом он прокомментировал матерные ругательства Габунии в эфире телеканала Рустави-2 в адрес президента России Владимира Путина.

"Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави - 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния - урожденный трус и бесполое существо. Это - позор грузинского народа и Грузии", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также призвал возбудить против грузинского журналиста уголовное дело.

Читайте также"Гей, говоривший под диктовку Саакашвили": В Грузии покатили бочку на обматерившего Путина телеведущего"Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии. В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина", - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров также посоветовал спрятать "за семью заборами" Габунию, иначе с ним сделают то, "чего он заслужил".

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Напомним, в минувший понедельник, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.