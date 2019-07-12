"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд

Раффаэлле Делла Валле / facebook.com/nataliya.kudryk

Итальянский суд в пятницу, 12 июля, вынес военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву гораздо более суровый приговор по делу о смерти во время военного конфликта на Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, чем мог бы вынести россиянину или американцу.

Такое мнение высказал адвокат украинца Раффаэлле Делла Валле, сообщила в на своей странице в соцсети Facebook журналистка Радио Свобода Наталья Кудрык.

"Вердикт суда присяжных в Павии является политическим и вызывает неверие в итальянское правосудие. Без надежды я все же продолжаю идти дальше. Готовим апелляцию на несправедливое решение суда. Если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан", – заявил юрист.

Напомним, ранее суд итальянского города Павия вынес Виталию Маркиву обвинительный приговор. Его признали виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (случившееся во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Маркив получил 24 года тюремного заключения.

В зале суда Раффаэлле Делла Валле сразу после оглашения приговора едва не впал в обморок.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков такое решение суда назвал "несправедливым и позорным" и добавил, что оно будет опротестовано.

Позднее нардеп и бывший глава Правого сектора Дмитрий Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива.