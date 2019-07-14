Маленький апокалипсис в Нью-Йорке: в Большом яблоке пропал свет, остановилось метро, улицы парализовали пробки

72 тысячи человек некоторое время находились без света.
"Электроснабжение полностью восстановлено для всех пользователей", - сообщил генеральный директор компании Con Edison Джона МакАвоя, которая обслуживает электросеть крупнейшего американского мегаполиса, передает CNN.
По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, была проблема в инфраструктуре, но городу "очень повезло".
По информации американских СМИ, из-за такого массового отключения света не могли работать несколько веток метрополитена, были выключены светофорычз-за чего на улицах города образовались километровые пробки.
Читайте такжеАргентина и Уругвай в потемках: почему 47 миллионов человек сидят без светаКроме того, театры на Бродвее прекратили спектакли. В тьму погрузилась и главная площадь мегаполиса Таймс Сквер.
Video shows Penn Station without power during Midtown Manhattan blackout. https://t.co/p7BEXpA0qJ— NBC News (@NBCNews) 14 июля 2019 г.
(Video: Juan Pablo Pinilla Hernandez) pic.twitter.com/E5JIxVIau2
Также сообщается, копы Нью-Йорка привлекли дополнительные силы для патрулирования города, поскольку отключение света создало дополнительные риски для общественного порядка.
Но реальная причина блэкаута пока не названа. Предположительно отключение света произошло из-за пожара на одном из трансформаторов.
Напомним, ранее один из крупнейших районов Киева остался без света.
With the traffic lights out in Midtown, these two civilians, one who says he’s the son of a police officer, are directing traffic at 57th and Broadway — and doing a mighty fine job of it. pic.twitter.com/xgufbVpImm— Ryan Beckler (@RyanBeckler) 14 июля 2019 г.