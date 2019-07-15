Сокурсник Путина рассказал о спецоперации Кремля против Украины

15 июля 2019, 07:22

У "элиты" нашей страны есть ахиллесова пята, отметил экс-разведчик.

кремль санкции
Кремль решил подрывать Украину изнутри, сообщил Юрий Швец / GettyImages

Российская Федерация не способна на боевые действия, которые чреваты массовой гибелью бойцов вооруженных сил, а количество наемников у президента Владимира Путина "все-таки ограничено".

Поэтому нынешняя стратегия Кремля заключается в переводе "горячей" войны в отношении Украины на рельсы спецоперации по подрыву государства изнутри, рассказал бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец Обозревателю.

По словам собеседника, главная ударная сила спецоперации властей РФ против нашей страны — политик, бизнесмен и кум российского лидера Виктор Медведчук.

"…нынешняя стратегия Кремля — это перевод "горячей" войны против Украины на рельсы спецоперации по подрыву страны изнутри через коррупцию, эту ахиллесову пяту украинской "элиты". И главной ударной силой такой спецоперации является Медведчук…", — заявил он.

Ранее Юрий Швец говорил, что российские власти могут "втюрить" Киеву захваченную боевиками часть востока Украины, как раковую опухоль, под руководством Виктора Медведчука. Также бывший разведчик спрогнозировал возвращение Крыма Украине.

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Россия Кремль спецоперация Виктор Медведчук Владимир Путин Юрий Швец
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