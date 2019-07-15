Сокурсник Путина спрогнозировал судьбу Крыма и назвал опасные варианты по Донбассу

РФ — умирающее государство, полагает бывший разведчик.
Бывший советский разведчик, сокурсник президента Российской Федерации Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец спрогнозировал, что захваченный Крым вернется под контроль Киева.
По захваченной части Донбасса есть два варианта — тлеющий конфликт и втюхивание Киеву под руководством политика и бизнесмена, кума главы РФ Виктора Медведчукa, рассказал экс-разведчик в интервью Обозревателю.
По мнению собеседника, второй вариант опаснее, чем первый.
"Крым вернется в Украину так же, как вернули себе независимость прибалтийские государства. Кто бы мог бы еще в середине 80-х представить, что страны Прибалтики когда-нибудь станут независимыми? Тем не менее, это свершилось…", — отметил он.
Швец заявил, что Россия является умирающим государством, и каждый день пребывания Путина у власти — "новый гвоздь в крышку гроба этой страны".
"Что касается Донбасса, то тут Путин может играть на двух досках. Первое, это тлеющий конфликт, который может использоваться Кремлем для давления на Украину в течение очень долгого времени. Но возможен и другой вариант: втюрить Донбасс, как раковую опухоль, обратно в Украину под руководством… Медведчука…", — сказал бывший разведчик.
Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что захваченную часть Донбасса вернут Украине сразу же после смерти Владимира Путина — политической или биологической. Также эксперт говорил, что Крым вернется под контроль Киева позже — после смерти русского имперского проекта.