Крым вернется в Украину, спрогнозировал Юрий Швец / InfoKava.com

Бывший советский разведчик, сокурсник президента Российской Федерации Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец спрогнозировал, что захваченный Крым вернется под контроль Киева.

По захваченной части Донбасса есть два варианта — тлеющий конфликт и втюхивание Киеву под руководством политика и бизнесмена, кума главы РФ Виктора Медведчукa, рассказал экс-разведчик в интервью Обозревателю.

По мнению собеседника, второй вариант опаснее, чем первый.

"Крым вернется в Украину так же, как вернули себе независимость прибалтийские государства. Кто бы мог бы еще в середине 80-х представить, что страны Прибалтики когда-нибудь станут независимыми? Тем не менее, это свершилось…", — отметил он.

Швец заявил, что Россия является умирающим государством, и каждый день пребывания Путина у власти — "новый гвоздь в крышку гроба этой страны".

"Что касается Донбасса, то тут Путин может играть на двух досках. Первое, это тлеющий конфликт, который может использоваться Кремлем для давления на Украину в течение очень долгого времени. Но возможен и другой вариант: втюрить Донбасс, как раковую опухоль, обратно в Украину под руководством… Медведчука…", — сказал бывший разведчик.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что захваченную часть Донбасса вернут Украине сразу же после смерти Владимира Путина — политической или биологической. Также эксперт говорил, что Крым вернется под контроль Киева позже — после смерти русского имперского проекта.