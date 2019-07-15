У берегов Англии нашли аномально большую медузу: фото гигантского "желе"

У берегов Англии нашли медузу размером с человека / twitter/LizzieRDaly

Биолога из Wild Ocean Week Лиззи Дейли потрясла медуза размером с человека, на которую она наткнулась у Корнуолла, Англия.

Фото медузы невероятных размеров она поделилась на своей станице в Twitter.

По словам биолога, этот вид корнеротых медуз может достигать до 90 см и весить не более 35 килограмм, но это "желе" потрясло ее своими размерами.

"Похоже, она так увеличилась в размере из-за цветения планктона (на котором они пируют), которое, вероятно, было вызвано солнечной погодой", - отметила биолог.

Эксперты считают, что из-за благоприятной погоды таких гигантских морских существ в водах могут быть миллионы.

Ранее стало известно, что туристы в Кирилловке страдают от наплыва крупных медуз.