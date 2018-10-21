Одессу аномально атаковали медузы и комары: опубликовано фото и видео

На морском побережье Одессы произошло нашествие огромных медуз.

Как сообщает Думская, особенно много их в районе Одесского порта.

Очевидцы аномалии уверяют, что медузы очень отличаются по цвету: и молочные, и синие, и с красноватым оттенком. Можно увидеть особей самого различного размера. Встречаются, как малыши, так и медузы до 30 см в диаметре.

Параллельно происходит другое необычное явление – в природном заповеднике Тузловские лиманы зафиксирован комариный смерч. Некоторые рои достигают в высоту до 50 метров.

" Не стоит пугаться количества таких комаров. Эти крохи с пушистыми усиками совсем не опасны. Они не могут укусить. Они вообще не питаются, поскольку у крылатого насекомого нет рта. Питается комарик лишь на стадии личинки", - рассказывает об аномалии эколог Иван Русев.

Специалист подчеркивает, что укусов этих комаров опасаться не стоит, но зато они несут колоссальную пользу, поскольку являются кормовой базой для рыб и птиц.

Напомним, летом побережье Черного моря атаковали медузы-корнероты аномально больших размеров, от которых пострадали туристы.