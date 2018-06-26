Под Одессой обнаружили уникального краба из Желтого моря: фото

Специалисты Одесского центра Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии нашли в придунайских озерах Ялпуг-Кугурлуй нового жителя – огромного мохнаторукого краба.

По словам старшего научного сотрудника центра Сергея Кудряшова, домом этого краба является Желтое море, но жить он может и в соленой, и в пресной воде. Об этом сообщает Думская.

"Этот морской обитатель обладает одной интересной особенностью — перебираться из реки в реку он может даже по суше, преодолевая водоразделы ночью, когда выпадет роса. Размножается краб в солоноватых водах устьев рек. Он с легкостью осваивает новые территории, приспосабливаясь практически к любым условиям", — сообщил он.

В Китае мясо этого краба считается деликатесом, но специалисты не очень рады его появлению: краб не только роет огромные норы, чем способствует разрушению дамб, но также является промежуточным хозяином паразита человека — легочной двуустки, и переносчиком опасной болезни – рачьей чумы.

Мохнаторукого краба завезли в Европу из Китая более 100 лет назад. В Черном море впервые нашли в 1998 г. Китайского гостя обнаружили также в протоке, соединяющей Молочный лиман с Азовским морем, и в водоемах Херсонской и Днепропетровской областей.

Напомним, неподалеку от города Порт-Маккуори, на восточном побережье Австралии невероятных размеров кит выпрыгнул из воды прямо перед лодкой с туристами, сделав в воздухе красивый пируэт.