Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем

Политик заменит на посту американку Роуз Геттемюллер.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил назначить Мирчу Джоану из Румынии следующим заместителем Генерального секретаря.
Он заменит Роуз Геттемюллер из США, которая заняла свою должность в октябре 2016 года, говорится на сайте Альянса.
"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоану следующим заместителем Генерального секретаря. Он является убежденным сторонником трансатлантической связи и принесет многолетний опыт работы государственным деятелем и дипломатом на этот пост. Он будет первым румыном, который займет этот пост", - заявил Столтенберг.
Также генсек поблагодарил Готтемюллер за ее дипломатические навыки и ее опыт в области политики международной безопасности.
Мирча Джоана - основатель и президент Института Аспена в Румынии. Ранее он занимал пост президента сената Румынии, министра иностранных дел и посла Румынии в Соединенных Штатах. Он займет свой пост в середине октября 2019 года.
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