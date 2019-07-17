Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем

Мирчу Джоану / nato.int

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил назначить Мирчу Джоану из Румынии следующим заместителем Генерального секретаря.

Он заменит Роуз Геттемюллер из США, которая заняла свою должность в октябре 2016 года, говорится на сайте Альянса.

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоану следующим заместителем Генерального секретаря. Он является убежденным сторонником трансатлантической связи и принесет многолетний опыт работы государственным деятелем и дипломатом на этот пост. Он будет первым румыном, который займет этот пост", - заявил Столтенберг.

Также генсек поблагодарил Готтемюллер за ее дипломатические навыки и ее опыт в области политики международной безопасности.

Мирча Джоана - основатель и президент Института Аспена в Румынии. Ранее он занимал пост президента сената Румынии, министра иностранных дел и посла Румынии в Соединенных Штатах. Он займет свой пост в середине октября 2019 года.

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