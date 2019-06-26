В НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договора

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что члены Североатлантического альянса уже закончили согласования комплекса оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.

"Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к полному и подтверждённому выполнению обязательств по договору", − заявил чиновник.

Столтенберг выразил твердую убежденность в том, что решение РФ выйти из ДРСМД несет серьезную угрозу безопасности Альянса.

"НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям", — подытожил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору. Позднее в НАТО загнали Россию в угол по поводу "ракетного договора", а в Кремле "отбоярились" по этому поводу. Однако в Совфеде (верхней палате российского парламента) окончательно одобрили закон Владимира Путина о разрыве ракетного договора.