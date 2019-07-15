Достанет до Берлина, Франкфурта и Мюнхена: в НАТО рассказали о новой ядерной системе РФ

В НАТО рассказали о новой ядерной системе РФ

Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его данным, РФ уже разместила новую систему, однако конкретного места базирования он не назвал.

"Это - передвижная ракетная система, ее легко скрыть" от систем слежения. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости", - подчеркнул он в комментарии на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такжеРФ огласила военный ответ США на выход из ДРСМДГенсек НАТО призвал Россию сделать все, чтобы "сохранить жизнеспособность" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности", - подчеркнул глава НАТО.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, добавил он.

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - резюмировал Столтенберг.

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Отметим, что в августе истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум по ракетному договору. Позднее в НАТО загнали Россию в угол по поводу ракетного договора.