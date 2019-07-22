В Польше задержали украинца с 25 фальшивыми паспортами

Украинец вез целую сумку поддельных паспортов / segodnya.ua

На границе с Польшей пограничники задержали гражданина Украины, который вез 25 паспортов на различные имена.

Как сообщает сообщает Nowiny 24, 35-летнего украинца поймали с поличным на польском пункте пропуска Корчева.

Пограничники обыскали задержанного и выявили 25 фальшивых документов. Мужчина вез 21 румынский паспорт, два болгарских и два литовских удостоверения водителя.

Задержанный утверждает, что документы предназначались для граждан Украины, работающих в странах Западной Европы. Мужчина хотел помочь соотечественникам, которые намерены узаконить свое пребывание в Европейском Союзе.

Напомним, в Сеть слили видеозапись драки между польским работодателем и украинскими заробитчанами.