Умер самый старый президент на планете

Главе Туниса Аль-Беджи Гаид эс-Себси было 92 года.
Умер президент Туниса Аль-Беджи Гаид эс-Себси.
Как говорится в заявлении администрации главы государства, политик скончался в в возрасте 92 лет.
Беджи Каид Эс-Себси являлся самым пожилым действующим президентом с 21 ноября 2017 года, после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе и до своей смерти. Занимал второе место среди самых пожилых действующих глав государств, после королевы Великобритании — Елизаветы II
Ранее, в июне этого года тунисские СМИ написали о смерти Эс-Себси, но власти опровергли сообщение.
"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид эс-Себси", - говорится в заявлении, размещенном на странице республиканской администрации в Facebook.
Эс-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.
Незадолго до ухода в мир иной ас-Себси был госпитализирован в военную больницу из-за сильного недомогания.
Церемония и время захоронения будут объявлены позже.
Беджи Каид Эс-Себси: биография
Беджи Каид Эс-Себси - тунисский государственный и политический деятель, адвокат, учился в Париже. После того, как Тунис обрел независимость от Франции, стал советником премьера, затем занимал разные должности, в том числе генерального директора Сыскной полиции, министра внутренних дел, министра обороны, министра иностранных дел.
После первой Жасминовой революции стал послом в Германии, далее - спикером Палаты представителей. После первой Жасминовой революции занял пост премьер-министра Тунисской Республики, на котором находился с с 27 февраля по 24 декабря 2011 года, в разные годы. Президент Туниса эс-Себси стал 31 декабря 2014 года и занимал этот пост вплоть до своей кончины.