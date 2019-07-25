Умер самый старый президент на планете

Аль-Баджи Гаид эс-Себси / Reuters

Умер президент Туниса Аль-Беджи Гаид эс-Себси.

Как говорится в заявлении администрации главы государства, политик скончался в в возрасте 92 лет.

Беджи Каид Эс-Себси являлся самым пожилым действующим президентом с 21 ноября 2017 года, после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе и до своей смерти. Занимал второе место среди самых пожилых действующих глав государств, после королевы Великобритании — Елизаветы II

Ранее, в июне этого года тунисские СМИ написали о смерти Эс-Себси, но власти опровергли сообщение.

"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид эс-Себси", - говорится в заявлении, размещенном на странице республиканской администрации в Facebook.

Эс-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Незадолго до ухода в мир иной ас-Себси был госпитализирован в военную больницу из-за сильного недомогания.

Церемония и время захоронения будут объявлены ​​позже.