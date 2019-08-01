Посол Британии Джудит Гоф завершила работу в Украине

Джудит Гоф завершает работу в Украине / Пресс-служба

Посол Британии в Украине Джудит Гоф завершает свою каденцию и покидает украинскую столицу.

"Спасибо Украина, за четыре ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гоф 1 августа в Twitter.

Дипломат обнародовала видеоролик, в котором рассказала об итогах своей работы в Украине. Она также перечислила наиболее знаковые за время своей каденции мероприятия.

"За это время я и моя команда, а также наши международные партнеры старались максимально помочь Украине и украинцам, которые противостоят российской агрессии. Я горжусь теми изменениями и реформами, которые произошли в Украине за последние 5 лет. И горжусь тем, что Великобритания имела возможность помочь этим изменениям", — отметила Гоф.

"Дякую усім"?

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео ?️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobBpic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine ???? (@UKinUkraine) August 1, 2019

В посольстве Британии констатировали, что Гоф завершит свою каденцию в ближайшие дни.

Напомним, Владимир Зеленский 23 мая во время выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в Украине в иронической форме. Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter.