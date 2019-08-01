Посол Британии Джудит Гоф завершила работу в Украине

1 августа 2019, 18:01

Дипломат подвела итоги четырех лет деятельности в Киеве.

Джудит Гоф
Джудит Гоф завершает работу в Украине / Пресс-служба

Посол Британии в Украине Джудит Гоф завершает свою каденцию и покидает украинскую столицу.

"Спасибо Украина, за четыре ярких года! Я многому научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", - написала Гоф 1 августа в Twitter.

Дипломат обнародовала видеоролик, в котором рассказала об итогах своей работы в Украине. Она также перечислила наиболее знаковые за время своей каденции мероприятия.

"За это время я и моя команда, а также наши международные партнеры старались максимально помочь Украине и украинцам, которые противостоят российской агрессии. Я горжусь теми изменениями и реформами, которые произошли в Украине за последние 5 лет. И горжусь тем, что Великобритания имела возможность помочь этим изменениям", — отметила Гоф.

В посольстве Британии констатировали, что Гоф завершит свою каденцию в ближайшие дни.

Напомним, Владимир Зеленский 23 мая во время выступления на iForum назвал Великобританию "старушкой" и получил ответ от британского посла в Украине в иронической форме. Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter.

Справка. Новым послом Великобритании в Украине станет Мелинда Симмонс. Ранее она возглавляла отдел по вопросам Африки, а также отдел подготовки к саммиту Большой восьмерки.

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