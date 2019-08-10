Скандальная "синяя рука" пропала из Киева: куда "уползла" скульптура

Синюю руку демонтировали в Киеве / facebook.com/YaskoIgor

На днях в Киеве напротив Бессарбского рынка демонтировали скульптуру Синяя рука, которая сильно раздражала киевлян.

Отметим, огромная синяя рука появилась на Бессарабской площади 27 сентября 2018 года. Автор арт-объекта - румынский художник Богдан Раке. По его замыслу, это символизирует дружбу и общение.

"Не знаю як ви, а я радий, що це непорозуміння в центрі Столиці зняли! Остаточне прощавай!Щойно сфотографував!", - написал в соцсетях киевлянин, который стал очевидцем демонтажа.

10 августа, в субботу, стало известно, что арт-объект синяя рука, а точнее Middle Way переехала в Николаев, сообшил сотрудник КУ Агентство развития Николаева Евгений Гомонюк на странице Платформа My Art.

Читайте такжеВ Киеве на месте памятника Ленину может появиться скульптура Богородицы"Мы держали эту информацию в секрете до последнего. Но после сегодняшнего сообщения о том, что скульптура "таинственно исчезла" с Бессарабки, у нас не осталось выбора. Скульптура появилась в Киеве при поддержке Посольства Румынии в Украине. Главная особенность "руки" в том, что обе её стороны тыльные, без ладони. Оригинальный символ общения, доверия и настоящей дружбы.

Все "движущиеся скульптуры" никогда долго не задерживаются на одном месте. Они путешествуют в прямом смысле слова. Проект ежегодно расширяется свою географию. И Николаев - новая остановка на этом пути. Но о месте, где "рука" появится в Николаеве, мы таки расскажем чуть позже", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре Киева "усовершенствовали" статую синей руки.