"Нах*й - это туда!". В Сети потешаются над гигантской синей рукой вместо памятника Ленину в Киеве

В четверг, 27 сентября,в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, рядом, с местом, где до Революции Достоинства, стоял памятник советскому вождю Владимиру Ленину, установили арт-объект "Middle Way" авторства скульптора Богдана Раци (Румыния).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба киевской мэрии. По информации чиновников, арт-объект представлен в виде гигантской синей руки, которая должна была символизировать дружбу и общение.

Его установка состоялась в ходе внедрения инициативы "Киев − город мира" сразу после обращения посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием "Moving Monuments" (Движущиеся памятники).

Новый арт-объект вызвал шквал шуток и издевательств среди украинского сегмента соцсети Facebook.

"Вместо памятника Ленину в центре Киева установили...руку. Кто-то называет ее "рукой Кремля", но я бы этот архитектурный сюр называл бы "нах*й - это туда!", − схохмил Денис Гороховский

"А к огромной руке, которую собрались установить на месте Ленина у Бессарабки, будут привозить миссии МВФ − возлагать цветы. Потому что в мэрии говорят, протянутая рука − это символ дружбы. А ее огромный размер наглядно демонстрирует, как сильно мы хотим с МВФ дружить", − "нашел" финансовую подоплеку в установке арт-объекта Андрей Плахонин.

"В центре Киеве на месте Ленина установят гигантскую руку … Порошенко, просящего подаяние", − жестко "прошелся" по президенту Украину Александр Дубинский.

"Канонизированная "Зига", Визуализация "руки Кремля", "Бандера рвется из ада", "Неправильно установленная рука, просящая милостыню" Почему голубая?", − предложила шуточные названия для арт-объекта Олеса Медведева.

"Синяя рука символизирует "х*р вам, а не горячая вода", − нашел скрытые смыслы с отсылкой к коммунальной проблеме, волнующей практически всех киевлян, пользователь Alex Kutsyi.

"Аааа, я все поняла. В других районах /локациях будут установлены остальные части тела. Интересно − что установят на Банковой", − поиздевалась пользовательница Евгения Коворотная.

"В Киеве открыли памятник украинскому народному герою - деду Онанию", - шутит политконсультант Дмитрий Корнейчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве открыли памятник Путину, а в Харькове президента РФ "положили в гроб".