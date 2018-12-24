"Год Бандеры как-никак": в центре Киева "усовершенствовали" статую синей руки

На синей руке в центре Киева нарисовали свастику / facebook.com/eduard.dolinsky

В Киеве новый скандал вокруг арт-объекта "Middle Way" авторства скульптора Богдана Раци (Румыния), прозванного в народе "Синяя рука". На скульптуре неизвестный нарисовал фашистскую свастику.

Соответствующее фото уже гуляет по соцсетям.

При этом пользователи с юмором встретили "нововведение". "Год Бандеры как-никак", – пишет Александр Абаринов в комментариях под перепостом у Дениса Гороховского. "Вот теперь хорошо", – добавляет Васильев Александр Александрович.

"Даже свастику грамотно нарисовать не могут, черти!" – жалуется Gurgen Stepanyan. А Александр Бергельсон под постом у Эдуарда Долинского отмечает: "Вот, может, оба говнища вместе и уберут..."

"Рука Парубия", – дал новое название скульптуре Сергей Дёшин.

Напомним, этот арт-объект вызвал шквал шуток и издевательств среди украинского сегмента соцсети Facebook.

Как сообщалось, в Киеве открыли памятник Путину, а в Харькове президента РФ "положили в гроб".