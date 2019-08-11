"Безответственный ребенок": у Бориса Джонсона проблемы с дамами - СМИ

Борис Джонсон не нравится женщинам / paparazzi.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, не ладит с женщинами.

К слову, согласно результатам последнего исследования, Джонсон имеет большой гендерный разрыв среди своих сторонников.

Так, 75% женщин и 83% мужчин консервативных взглядов поддерживают Джонсона. Среди женщин лейбиристов этот показатель достигает 30%, мужчин — 38%.

Отмечается, что только треть (34%) опрошенных положительно относится к новому лидеру, 55% — не поддерживают Джонсона.

Колумнист газеты The Guardian подчеркнул, что "женщины не любят Джонсона". Якобы на мнение женщин мог повлиять развод Джонсона. А все тому, что Джонсон в глазах женщин выглядит как безответственный ребенок, который нуждается в постоянном контроле.

Читайте также"Путин как Добби" и браки с собаками: самые яркие цитаты премьера Британии Джонсона об Украине, РФ и не толькоНапомним, бывший градоначальник Лондона и экс-патрон британского Министерства иностранных дел Александр Борис де Пфеффель-Джонсон во вторник, 23 июля, был избран новым лидером правящей Консервативной партии и, соответственно, сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра.