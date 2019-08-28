Александр Друзь на авто снес с дороги велосипедиста: опубликовано фото

Александр Друзь после ДТП / https://78.ru

Александр Друзь, магистр и звезда интеллектуального телешоу-казино "Что? Где? Когда?", будучи за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил мужчину на велосипеде.

Об этом сообщает портал 78. По данным журналистов, поскольку пострадавший не обращался в полицию, то участники происшествия разобрались с ситуацией на месте.

Напомним, 12 февраля Илья Бер, главный редактор передачи "Кто хочет стать миллионером?" публично заявил о том, что Александр Друзь пытался его подкупить. Он якобы просил главреда втайне заранее озвучить вопросы, которые будут на программе − в обмен на часть выигрыша. Позднее Друзь был отстранен от участия в интеллектуальном казино "Что? Где? Когда?.