"Собрали пиз*оту": в Сети поглумились над сборищем террористов "ДНР"

Сходняк Союза добровольцев Донбасса / Фейсбук Р.Цимбалюка

Боевики террористической "ДНР", сбежавшие в Россию с Донбасса, провели встречу в РФ.

Как сообщил в Facebook работающий в России украинский журналист Роман Цимбалюк, российские террористы из Союза добровольцев Донбасса забредили новыми идеями о захвате Украины.

"Дойдем до Киева, а потом до Львова", "Нет никакой Украины". Пощады нам, украинцам, не будет. Снисхождение возможно только после безоговорочной капитуляции, как немцев в 1945. А вообще мы один народ, без Украины Россия недоимперия. Пока же "Союз добровольцев Донбасса" в случае необходимости готов выйти на помощь Росгвардии, чтобы не допустить революции в РФ. Готовы проливать свою кровь и кровь российских либералов. Пан Бородай говорит, что навыки у них имеются. Не врет", — рассказал о сходке боевиков Цимбалюк.

На сообщение Цимбалюка бурно отреагировали пользователи в Facebook:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ДНР" запустили дикий фейк о ВСУ.