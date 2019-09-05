Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября - экс-сотрудник ЦРУ

Владимир Путин и Джордж Буш / иноСМИ

Президент РФ Владимир Путин всего за несколько суток до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001-го предупреждал тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе.

Такую информацию озвучил дипломат Джордж Биби и экс-главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по РФ в своей новой книге, цитаты из которой опубликовало ТАСС.

По данным Биби, 9 сентября до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин звонил Бушу и говорил о том, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, исходящей из Афганистана".

Более того, экс-главный аналитик ЦРУ также напомнил, что именно президент РФ едва ли не первым из зарубежных лидеров позвонил в Белый дом и выразил соболезнования украинскому народу.

Напомним, ранее стало известно, что Борис Ельцин в бытность президентом России, предупреждал Билла Клинтона об угрозе аннексии Крыма − еще в середине 90-х.