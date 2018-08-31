"Билл, я Вас предупредил": Стало известно, что Ельцин говорил с Клинтоном об аннексии Крыма в середине 90-х

Борис Ельцин и Билл Клинтон / ИноСМИ

Президент РФ с 1991 по 2000 год Борис Ельцин предупреждал тогдашнего главу Белого дома Билла Клинтона, что в случае возвращения на вершины российской власти коммунистов сразу возникнут опасности гражданской войны и аннексии полуострова Крым.

На это место в обнародованных стенограммах бесед Ельцина и Клинтона, обратил внимание пользователь Twitter Борис Зильберман.

Также известно, что предупреждал президент РФ главу Белого дома во время официального обеда в Кремле 21 апреля 1996-го и в канун президентских выборов в России.

Ельцин, как последовательный антикоммунист, четко артикулировал предупреждения об угрозах в случае возвращения к власти в России Коммунистической партии.

"Идет кампания в прессе США, в котором говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые. Я предупреждаю людей − не стоит этому верить. Больше половины из них – фанатики и уничтожают все. Это (их приход в власти – "Главред") означает гражданскую войну. Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым и даже предъявляют претензии по Аляске", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили записи разговоров Ельцина и Клинтона по поводу Путина.